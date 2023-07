"El que me echó": Johnny Herrera no deja pasar que ex DT de la U quedó en cero puntos en la Copa Sudamericana

En la temporada 2019, Alfredo Arias cortó de la titularidad a Johnny Herrera en la Universidad de Chile. Esto fue el inicio del fin para el paso del ídolo azul en el club donde se crío y ganó tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.

“Fue el entrenador más chanta que tuve”, lanzó en alguna ocasión en Todos Somos Técnicos. Ahora nuevamente se acordó del estratega uruguayo por su pésima campaña en Peñarol.

En TST miraban los promedios por país en competencias internacional. Chile se ubica sexto con 37,7% de rendimiento. Uruguay aparecía más abajo en el octavo puesto con 30,6%.

Aquella instancia no la dejó pasar el Samurái Azul. “¿Sabés quién le bajó el promedio a Uruguay? Peñarol. No ganó ningún partido, ni empató ¿Adivina quién lo dirigía? El que me sacó, el que me echó, el que me sacó del equipo”, lanzó con alguna sonrisa en TNT Sports.

Johnny Herrera se acuerda de Alfredo Arias que perdió cinco partidos de Copa Sudamericana con Peñarol (Foto: Photosport)

Alfredo Arias alcanzó a dirigir cinco partidos a Peñarol en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, los perdió todos. En la primera pasada fue goleado ante el Atlético MG 4-1 en Brasil, luego cayó 2-0 ante Millonarios en casa y nuevamente perdió 4-1 frente a Defensa y Justicia en Argentina.

En la segunda parte del Grupo F perdió 3-1 ante Millonarios en Colombia y su último partido fue una caída por 3-0 frente a Defensa y Justicia. El último partido lo dirigió Darío Rodríguez: otra derrota: 2-1 contra América MG.