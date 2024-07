El ex jugador de fútbol hizo eco de la furiosa conferencia de prensa que protagonizó el técnico de Universidad de Chile.

Gustavo Álvarez enfrentó una conferencia de prensa en Universidad de Chile donde disparó para todos lados: el DT azul se vio visiblemente ofuscado por las preguntas que distintos periodistas le hicieron en el CDA.

La situación escaló a tal punto que el estratega de Universidad de Chile incluso acusó a que cierta parte de la prensa ‘inventa’ cosas, mostrando un evidente enojo que no se le había visto en su, por ahora, notable paso por el cuadro azul.

El que reaccionó a la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez fue Marcelo Barticciotto, ex jugador de fútbol quien en ESPN Chile le pidió al DT de la U un poco de respeto y que su forma no es el camino para enfrentar la situación.

Álvarez y la U enfrentan a Cobresal este domingo. | Foto: Photosport

“Yo que lo viví de adentro, el que se enoja pierde. Por respeto uno lo fue aprendiendo, porque yo también me enojaba, pero por respeto uno debe tener otra disposición en las conferencias de prensa”, dijo Barti.

En esa línea, el ex jugador complementa diciendo que “Más allá de que puedes responder lo que quieras o no responder, pero digo, a él se lo ve fastidioso, enojado y no soy quién para aconsejarle, pero desde mi experiencia digo ‘el que se enoja pierde’”.

Más allá del enojo de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile vuelve mañana al Campeonato Nacional 2024 enfrentando a Cobresal en la siempre complicada altura de El Salvador.

Vuelve Marcelo Morales en Universidad de Chile

El canterano de Universidad de Chile vuelve a las citaciones en el cuadro azul tras su polémica marginación en el duelo de Copa Chile ante Everton de Viña del Mar, donde Álvarez lo sentó en el congelador.