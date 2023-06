El tenebroso pálpito de Héctor 'Tito' Awad para el Clásico Universitario: "Si la U no gana, se va a complicar el naipe"

Este miércoles, por fin se completará el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica que se vio interrumpido por sucesos violentos el pasado 30 de abril, en Concepción.

Por tal razón y para entender la perspectiva de la U de cara a este trascendental duelo y que permitirá en parte, proyectar la segunda rueda para los azules, dependiendo del resultado del duelo ante los cruzados en Santa Laura.

Es por eso, que Bolavip Chile dialogó con Héctor Tito Awad, quien dio su parecer respecto a este compromiso. Para el comentarista, el duelo resulta clave para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

“Sí, todos los partidos pero hay partidos que son clásicos y más aún cómo viene la U. Quedando eliminado en Copa Chile, perdiendo amistosos en el CDA, así es que debe ganar, pero ¿Tendrá la fortaleza física y mental en tan poco tiempo? Deben accionar lo que tienen preparado en menos tiempo”, afirmó Awad.

Pero, ¿Qué podría ocurrir con la U en relación al resultado que obtenga? El comentarista de La Magia Azul fue claro y afirmó que “si la U no gana, se va a comenzar a complicar el naipe y si gana, por esto que tiene el campeonato, estará casi en la punta. Es muy raro este fútbol chileno”, señaló.

En relación a individualidades, el panelista del Show de Goles tuvo palabras para el momento que vive Nicolás Guerra, que claramente, según sus palabras, está al debe. “Yo creo que el chico Guerra corre, marca y nadie puede decir que no moja la camiseta, pero no ha rendido como uno lo esperaba en su vuelta a la U. Pero a mi me gustaría más el Guerra que hace goles antes que ese que lucha. Está en deuda”, dijo el comunicador.

Awad quiere a un Guerra más goleador que luchador (Photosport)

Finalmente, aseguró que es el técnico Mauricio Pellegrino, el que debiese dar la confianza necesaria a los jugadores y entregó la fórmula, para que Lucas Assadi y Darío Osorio rindan juntos dentro de un campo de juego.

“Uno de los problemas de la U es la falta de confianza individual de los jugadores, a excepción de Zaldivia y Casanova. Ya no se si dar confianza a Osorio y Assadi es importante, lo que pasa aquí, es que el técnico debe saber cuál es la posición de cada uno de ellos. Para mi la U debiera jugar con un 4-2-3-1 y ahí podrían entrar los dos juntos. Uno de los pecados del profe, ha sido no levantar los niveles de sus jugadores”, concluyó Tito Awad.