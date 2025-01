Hace algunos días, se hizo oficial el tan anhelado regreso de Gary Medel a Universidad Católica tras estar más de quince años jugando y representando a los Cruzados en el extranjero.

Ahora, el Pitbull emprendió vuelo rumbo a Uruguay y rápidamente se sumó a la pretemporada del cuadro dirigido por Tiago Nunes.

Sin embargo, nadie ha quedado indiferente con este retorno, pues Medel es el penúltimo bastión de la Generación Dorada en volver a Chile. Esta situación ha hecho que los otros futbolistas del medio nacional se motiven con la nueva temporada del Campeonato Nacional.

Bryan Carrasco le pide a Gary Medel que lo lleve a la Católica

Uno que se mostró deseoso por poder volver compartir camarín con el oriundo de Conchalí en la UC es Bryan Carrasco, jugador de Palestino, que deberá enfrentar a Medel por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Que venga Gary Medel, que es formado en casa, que hizo una linda carrera y que es un referente en la selección, para mí es maravilloso”, aseveró el Velociraptor en el programa “Te quiero ver” de TNT Sports.

Carrasco es una de las grandes figuras del Tino Tino | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Por último, el ex seleccionado chileno sobre compartir nuevamente camarín con el ex Boca Juniors manifestó que “ojalá, yo le digo, llévame a Católica, me gustaría jugar con él en Católica, somos amigos hace muchos años”.

¿Cuándo juegan Universidad Católica vs. Atlético Tucumán por la Serie Río de La Plata?

Universidad Católica y Atlético Tucumán jugarán este martes 14 de enero a las 20:00 (de Chile continental) en el estadio Campus Municipal de Maldonado.