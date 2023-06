Los hinchas de Universidad de Chile solo desean conocer algún nombre que venga a reforzar al plantel de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Por el momento, el mercado está muy lento en La Cisterna.

Es por eso, que durante la conferencia de prensa previo al compromiso frente a Universidad Católica y disputar los minutos restantes ante los cruzados, Mauricio Pellegrino fue consultado en relación al tema refuerzos para el próximo semestre.

Particular fue la respuesta del trasandino, quien indicó que todo ese tema le compete hablarlo netamente, al gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo. “Los futbolistas están al 100% o al cero, porque al final las conversaciones y los avances… pero bueno, es una pregunta más para Manuel (Mayo) y saber cómo van las cosas”, sentenció Pellegrino.

El ex técnico de Vélez Sarsfield, reiteró sus dichos y con una mirada muy especial, convocó al departamento de comunicaciones del club a solicitar que Mayo hable en relación a este tema.

“Bueno, no me quiero… hay que llamar a Manuel (con mirada irónica). Pero lo he hablado con él, es un tema más para él que para el entrenador”, reveló el ex zaguero central.

Manuel Mayo sigue atento al tema refuerzos (Photosport)

Finalmente, reconoció que están en un diálogo permanente con el gerente deportivo y que espera buenas nuevas, a fin de cuentas. “Sin duda, lo hablamos todos los días, me va contando cosas. Yo tengo confianza en que tendremos buenas noticias“, cerró Pellegrino.