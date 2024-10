Universidad de Chile se quedó con la versión 199 del Clásico Universitario y superó a Universidad Católica por 2-1 con goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia en el segundo tiempo para darle el triunfo al cuadro azul.

Una de las buenas figuras que tuvo el conjunto universitario fue Lucas Assadi, quien ingresó en el segundo tiempo y le cambió favorablemente la cara al partido y a las pretensiones azules frente a la UC.

Fernández no tuvo su mejor tarde ante la UC. | Foto: Photosport

El partido del canterano azul fue valorado por Francisco Las Heras, histórico del Ballet Azul: “Cuando el cabro chico entra prendido, sin duda que marca diferencia porque es diferente al resto. Tiene una habilidad increíble, encara, va para adentro, hace jugar a los compañeros, es lo que hace falta en la U”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Pese a los tres puntos, Las Heras no quedó conforme con el espectáculo mostrado en el Estadio Santa Laura: “En el primer tiempo la U no existió, no tuvo la pelota y eso que la Católica no hizo nada excepcional. Fue un partido muy desagradable, con mucha falta y con mucha simulación”, agregó.

En el cierre, no quiso dejar pasar la chance de pegar un tirón de orejas a Leandro Fernández, diciendo que “Un jugador que de repente hace maravillas como Fernández, hoy fue chambonada tras chambonada. La U ganaba 2-1 y teniendo que tener el balón, Fernández se daba el lujo de perderla. Es loco este, la verdad no entiendo”, remató.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2024 en dos semanas más cuando tenga que visitar a Ñublense en Chillán, donde no podrá contar con Franco Calderón ni Matías Zaldivia.