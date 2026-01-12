Nicolás Guerra no renovaría su contrato con Universidad de Chile y se abre a escuchar ofertas, en donde habría surgido una desde el otro lado de la Cordillera de los Andes por parte de un equipo del interior argentino.

Fue el periodista argentino, Uriel Iugt, el que aseguró que el formado en la U está en el radar de Instituto de Córdoba: “Instituto preguntó condiciones por Nicolás Guerra. El delantero está libre tras no renovar su contrato con Universidad de Chile”, dijo.

Guerra no seguirá en la U. | Foto: Photosport

La noticia, eso sí, no fue bien tomada por los hinchas del cuadro argentino quienes se manifestaron en Redes Sociales: “Este tipo es más malo que el cáncer”, “No da el ancho”, “Este chileno no juega bien” y “No puede ser” fueron algunos de los epítetos de los forofos trasandinos.

Más allá de los comentarios de los hinchas, lo cierto es que Nicolás Guerra no tuvo un buen año con Universidad de Chile el 2025. Tuvo poco protagonismo y consideración por parte de Gustavo Álvarez y, cuando tenía la chance, no la aprovechaba.

Ahora, habrá que esperar a ver si el cuadro argentino empuja las negociaciones por contar con el delantero chileno o si finalmente desiste y van por otro jugador ya sea del medio local o extranjero.

En síntesis

Nicolás Guerra no renovaría su contrato con Universidad de Chile y quedó como jugador libre.

Instituto de Córdoba de Argentina preguntó condiciones para fichar al delantero formado en la U.