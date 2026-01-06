Universidad de Chile continúa moviéndose con cautela en el mercado de fichajes con el objetivo de potenciar su plantel de cara a una exigente próxima temporada, en la que deberá afrontar la Liga de Primera, la Copa Sudamericana, la Copa de la Liga y la Copa Chile.

En ese contexto, y tras la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini al banco azul, la gerencia deportiva del Romántico Viajero comenzó a analizar alternativas que ya conocen la idea del entrenador y que podrían adaptarse rápidamente a su modelo de juego, un factor clave en la planificación del nuevo proceso.

Bajo ese escenario, el foco se ha posado especialmente en la ofensiva. La U busca sumar delanteros que aporten variantes, presencia en el área y conocimiento del medio local, en un mercado donde no todas las opciones presentan la misma complejidad contractual.

Uno de esos nombres es el de Maximiliano Romero. El atacante, que tuvo un rol relevante en O’Higgins bajo la conducción de Meneghini durante el segundo semestre, comenzó a ganar fuerza como alternativa concreta para reforzar al elenco azul.

Maximiliano Romero disputó 13 partidos en el Capo de Provincia: convirtió 7 tantos y aportó 2 asistencias | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Maximiliano Romero se metería por los palos en Universidad de Chile

Fue el periodista Marcelo Díaz quien, en TNT Sports, entregó señales claras sobre el avance de esta negociación. “Desde Rancagua me dicen cercanos a O’Higgins que Maximiliano Romero está casi en la U, que está acá en la zona”, afirmó el comunicador, encendiendo las alertas en el mercado de fichajes.

En la misma intervención, Díaz detalló que no todas las cartas ofensivas que analiza la U presentan el mismo nivel de dificultad. “Lucero y Romero. (Octavio) Rivero es más complejo porque tiene contrato (en Ecuador)”, explicó, marcando diferencias entre los escenarios que maneja la dirigencia.

Además, el reportero subrayó un elemento que podría resultar determinante en la operación: la relación previa del jugador con el actual cuerpo técnico. “Romero fue factor importante para Paqui Meneghini el segundo semestre”, sostuvo.

En síntesis…

Universidad de Chile sigue moviéndose en silencio en el mercado de fichajes y un delantero ya comienza a ganar fuerza como refuerzo.