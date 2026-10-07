Los cibernautas azules perdieron la paciencia con este jugador, quien venía de una gran temporada pero no ha podido replicarlo este 2026.

Este miércoles la U visitó a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, un duelo que fue más difícil de lo esperado para los azules.

El equipo de la Primera B sorprendió a Universidad de Chile y se hizo respetar en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Mientras el duelo se hacía cuesta arriba para el Romántico Viajero, los hinchas hicieron sentir su disconformidad con el equipo en redes sociales, apuntando a un titular.

Los cibernautas estudiantiles volvieron a criticar el desempeño del volante ofensivo Javier Altamirano, que venía de un gran 2025, pero no lo ha podido replicar esta temporada.

Esta jornada el entrenador Fernando Ortiz le volvió a dar la confianza para ser titular, pero al menos en el primer tiempo quedó bastante al debe, lo que hizo estallar a los fanáticos del cuadro laico.

“Quédate en Antofagasta, por favor”, “Altamirano cambio fijo”, “¿cuándo se retira Altamirano?”, “ha jugado todo el año como el forro”, fueron parte de los comentarios en X.

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