Esta tarde la U visita al cuadro Puma por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, partido que no será transmitido por televisión

Este miércoles se disputan los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 que corresponden al lado derecho del cuadro, donde se enfrentan Deportes Antofagasta contra Universidad de Chile y Coquimbo Unido frente a Cobreloa.

Los dos partidos se disputan a la misma hora, por lo que solo uno de ellos irá por las pantallas de TNT Sports Premium. Ese será entre Piratas y Mineros.

Por lo que el duelo entre el cuadro Puma y la U sólo se podrá ver a través de la plataforma de streaming HBO Max, tal como le ocurrió en la ronda anterior a Colo Colo con Audax Italiano.

Esta es una modalidad que se implementó a partir de la Copa de la Liga y que luego pasó a la Copa Chile, donde el dueño de los derechos de transmisión busca impulsar la plataforma online.

De todos modos, quienes están abonados a TNT Sports Premium pueden acceder de manera gratuita a HBO Max, tal como lo explicamos a continuación.

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

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Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido.

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Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno de forma inmediata.

HBO Max transmite en excusiva el partido de D. Antofagasta vs. U. de Chile.

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¿A qué hora es el partido de D. Antofagasta vs. U. de Chile?

El partido de ida entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Chile, se disputa este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.