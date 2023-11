Ex 10 de Universidad de Chile furioso con el Coca Mendoza por decir que la U se dejará perder: "Es un huasito de campo que no cacha nada"

Al rojo vivo esta la definición del Campeonato Nacional donde Cobresal, Colo Colo y Huachipato pelean palmo a palmo la corona luego de la fecha 28 donde mineros y acereros empataron y fueron los albos los que vencieron a Audax para ponerse a tiro de cañón.

Lo curioso es que hay un cuarto equipo que será protagonista, la Universidad de Chile que visitará al puntero generando muchas suspicacias sobre todo porque de vencer, dejaría la mesa servida para que su archirrival se tome la punta.

Gabriel Coca Mendoza en conversación con Redgol incendió todo al dudar de lo que hará la U en El Salvador. “Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, disparó sin asco.

Bolavip conversa con Martín Tincho Gálvez, el que no se toma nada bien las palabras de su colega, y aunque respira un poco, se lanza con todo en contra del ex lateral derecho. “Como decirlo, esto es propio de un huasito de campo que no cacha nada, porque el honor no se negocia”, indica.

Tincho Gálvez le responde con todo al Coca Mendoza

Tincho Gálvez le enrostra al Coca Mendoza la actitud de la U

El otrora 10 de la U saca a colación un momento histórico vivido en el fútbol chileno, y es que los azules fueron al reducto albo para felicitarlos cuando obtuvieron la Libertadores en 1991.

“Ellos no fueron capaces de saludar a la U cuando ganamos la Sudamericana, mientras que nosotros fuimos a felicitarlos cuando ganaron la Libertadores, y eso deja en claro la calidad humana que hay en una y en otra institución”, afirmó.

Agregando que “Pedro Morales, Manuel Rodriguez y todo el plantel fue al mismísimo Monumental para felicitarlos, eso fue ejemplo de honor y rectitud”.

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Cobresal que marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional recibirá en el estadio El Cobre a la U el domingo 3 de diciembre a las 18:00.