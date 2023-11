Universidad de Chile se jugará la vida este fin de semana en su objetivo por clasificar a la Copa Sudamericana cuando tenga que enfrentar nada más ni nada menos que al líder del Campeonato Nacional 2023, Cobresal.

El partido para los azules no solo representa clasificar a una copa internacional nuevamente, sino que, en caso de vencer a los nortinos, les estarán dando una mano a Colo Colo en su búsqueda de un nuevo título.

“La U tiene que demostrar a todos lo que en algún momento le criticamos que es capaz de más, y para eso tiene que ganar, más allá de lo que le convenga a uno u otro equipo. Las cosas son claras, en el fútbol uno no juega pensando en un resultado que le sirve a otro ni mucho menos, lo importante es ganar y dar una buena imagen”, dijo Cristián Castañeda en El Mercurio.

La U se quiere sacudir de la derrota ante Coquimbo. | Foto: Photosport

Castañeda reflexiona sobre la encrucijada azul: “Si no fuera por eso no sería tan lindo este deporte. Las cosas son difíciles de procesar, pero la U tiene que jugar por su imagen, por su equipo, por sus jugadores, tratar de dejar lo mejor posible. Lo del archirrival hay que tomársela como es: las circunstancias jugaron para eso, y es un castigo para la U, porque en vez de estar sacando cuentas si darle el título a Colo Colo, debiera estar diciendo qué me conviene ganar para pelear el título yo, y no es así”.

“Está la pequeña esperanza, y para eso tiene que ganar los dos partidos que le quedan, cosa que le ha costado mucho a la U este año ganar dos partidos seguidos. A la U le va a costar mucho allá en El Salvador, porque no ha sido un buen campeonato y es un reducto muy complicado”, complementó.

En el cierre, asegura que la idea de beneficiar a los albos es algo más del hincha que del jugador: “Lo de Colo Colo pasa más por la cabeza de los hinchas, porque los jugadores también querrán jugar para renovar su contrato”, remató.

Día y hora frente a Cobresal

Universidad de Chile visitará a Cobresal en la altura de El Salvador este domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental, duelo válido por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2023.

La U en la tabla

Los azules marchan en el noveno lugar con 37 puntos, uno detrás de la UC y Unión La Calera. De momento, no estarían clasificando a la Copa Sudamericana e incluso se podrían clasificar quedando octavos si Colo Colo gana la Copa Chile o Magallanes desciende.