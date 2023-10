Ex 10 de Universidad de Chile molesto porque no se considera a Jaime García para el banco azul: "Capaz que necesite un apellido más rimbombante"

Aún no termina la temporada y, al parecer, el destino de Mauricio Pellegrino está oleado y sacramentando en términos de que no continuará al mando de la banca de Universidad de Chile no obstante clasifique a la Copa Sudamericana de 2024.

Pese a que han salido muchos nombres a la palestra para reemplazarlos, Bolavip informó este sábado que la lista se limita a dos fuertes candidatos y ambos estrategas actuales de nuestro balompié de primera división.

El primero es Gustavo Álvarez, DT que tiene peleando el torneo a Huachipato codo a codo con Cobresal y Colo Colo. El segundo es Francisco Paqui Menegheni, DT de Everton, y ex miembro de los cuerpos técnicos de Marcelo Bielsa , Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece.

Bolavip conversa con Martín Tincho Gálvez, el que se siente extrañado al no ver a otro candidato. “Yo hubiera preferido a Jaime García porque se necesita nacionalizar la institución, seguramente a nivel de representantes y empresarios ese nombre no les suena tan bonito, quizás le falta un apellido más rimbombante como Pellegrino o de corte italiano”, dispara.

Tincho Gálvez quiere a Jaime García como DT de la U.

Respecto a las opciones que maneja Universidad de Chile, el ex 10 cree que “Meneghini en su momento hizo un trabajo en las divisiones inferiores de la U, conoce el mercado chileno, conoce el campeonato chileno, me parece que lo conoce más que el entrenador de Huachipato”.

Agregando que “a Gustavo Álvarez puede que le haya tocado un año bueno, con un plantel bueno, entonces sólo ha bailado con la linda, no sabemos como es con la fea”.

Para el final, el Tincho dictamina sin más vueltas. “Si me dan a elegir entre los dos, prefiero a Paqui por su recorrido y conocimiento del fútbol chileno”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Universidad de Chile enfrentará a Everton el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.