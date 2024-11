El pobre empate de la selección chilena ante Perú en Lima marcó la vuelta de Arturo Vidal a La Roja, jugador que no había sido parte de ninguna citación de Ricardo Gareca desde que llegó a nuestro país.

La presencia y aporte del mediocampista de Colo Colo fue destacado por compañeros y hasta por el mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad. BOLAVIP conversa con Martín Tincho Gálvez, ex jugador azul y que deja de lado los colores para referirse a él.

“Cuando hablamos de la U, soy anti Vidal, pero cuando hablamos de la selección que agradable ver un gallo con esa solvencia, calidad, hay que tener mucha técnica para meter un voleo abajo y rasante que detuvo el portero peruano”, asegura.

Agregando convencido de que “hay que destacar el tremendo potencial y la calidad de Arturo Vidal, es un crack”.

El Tincho además lamenta la farra de la selección chilena en Lima afirmando que “Perú era abordable, no mostraron un gran peligro ni en la construcción, ni en la tenencia, ni en el ataque, por lo tanto, queda la sensación de que se perdió una gran oportunidad de lograr tres puntos”.

El análisis del ex 10 de la U es que hoy por hoy “no tenemos grandes jugadores en ofensiva, se extrañan los Alexis, los Valdivia y esos que marcan la diferencia, no tenemos ahora”.

El ex Universidad de Chile Martín Gálvez llena de elogios a Arturo Vidal.

Martín Tincho Gálvez destroza a Ricardo Gareca

“La mayor debilidad de la selección chilena está en la banca, así como otra veces he celebrado a Gustavo Álvarez, quedó demostrado que a Ricardo Gareca le quedó grande el poncho, más allá de lo que haya hecho en Perú, acá no dio, el equipo no tiene profundidad, poco remate y al margen que los jugadores no son los de antes, hay una mano técnica que no se ve”, cerró.