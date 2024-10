La primera opción para el título ya no es de la U y la primera tarea que debe hacer el equipo de Gustavo Álvarez, es ganar sus tres partidos que le restan.

Ex 10 de Universidad de Chile aún sueña con el título para la U: "No está todo dicho"

El triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera en duelo pendiente de la fecha 25 le permitió a los albos arrebatar el primer puesto de la tabla de posiciones a Universidad de Chile, cuando restan tres jornadas para el final.

Una situación que en la U, quizás, se viva con amargura ya que no esperaban encontrarse en este escenario donde ya no tienen la primera opción para ser campeones.

Y para comprender y proyectar lo que viene, BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador laico, Martín Gálvez, quien de alguna manera reconoce lo que ha hecho el equipo de Jorge Almirón y que el pecado de los de Gustavo Álvarez es la cantidad de puntos que desperdiciaron.

“Colo Colo está haciendo bien las cosas, al parecer tiene un equipo más completo que la U. Nosotros dejamos escapar muchos puntos, entre ellos los partidos con Iquique y que hoy pesan”, sostuvo el Tincho.

Tincho Gálvez: “La U está haciendo una muy buena temporada”

De todos modos, aún existe esperanza para el ex 10 azul. “No está todo dicho, espero que la U gane los partidos que le quedan. De todos modos, está haciendo una muy buena temporada en relación al año pasado”, afirmó.

¿Se acaba la ilusión como dijo Arturo Vidal? “Los resultados acompañan más a ellos que a la U, por méritos, pero a no perder la esperanza. Esperábamos que perdieran puntos con Huachipato o La Calera y no fue así”, reconoció el ex futbolista.

Al cierre, apuntó que lo más importante es que el equipo estudiantil gane sus tres partidos que le restan por jugar. “Esperamos si algo pierden por ahí y que nosotros ganemos los nueve, también. Si no, ya estaría todo cocinado”, concluyó Gálvez.