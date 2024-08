Uno de los aspectos que más ha sufrido Universidad de Chile en las últimas fechas es el escaso poder de concreción. Los goles no están abundantes y sin duda, eso preocupa en demasía al equipo que dirige Gustavo Álvarez.

Para el duelo ante O’Higgins vuelve Cristian Chorri Palacios, en desmedro de un cuestionado Luciano Daniel Pons, quien no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha podido anotar.

BOLAVIP CHILE conversó con Martín Gálvez, quien tuvo comentarios respecto a lo que es el regreso del ahora chileno y que el ex Independiente de Medellín salga del once estelar, a quien dijo reconocer, como un jugador que le gusta.

“No hay otro, se podría decir que pasa eso con Palacios. De repente como que me gusta Pons, porque es más alto y formido”, reconoció el recordado Tincho Gálvez.

Tincho Gálvez y la confianza en Luciano Pons

Añadiendo a su anterior reflexión, el ex 10 azul confía en que algún momento pueda venir las buenas para el trasandino. “Se le tendrá que abrir el arco en algún momento, yo no creo que sea tan malo. Nunca he averiguado su trayectoria, cuántos goles hizo y no digamos que los colombianos son muy fáciles en defensa”, apuntó.

Al final, manifestó que realizar tantas variaciones en el once, es algo que no ayuda sobre todo por tratar de conocerse con sus compañeros y en eso, apunta al entrenador, Gustavo Álvarez.

“Yo creo que se le tiene que abrir el arco y esto de estar cambiando mucho, tampoco es algo positivo. El futbolista necesita asentarse, saber cómo se siente con los compañeros, es una maquinaria que debe engranar bien, pero si una semana juega Guerra, otra Palacios, la verdad es que es difícil”, concluyó Gálvez.

Tincho Gálvez apuesta por Pons (Archivo)

¿Cuáles son los números de Luciano Pons en el 2024?

Con la camiseta de Universidad de Chile, Luciano Daniel Pons ha disputado 797 minutos, graficados en 18 partidos, de los cuales en seis ha sido titular. Ha anotado tres goles y ha recibido una cartulina roja.