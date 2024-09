Ex arquero de Universidad de Chile alaba a Gabriel Castellón: "No me extraña su rendimiento"

Universidad de Chile goza, disfruta y se enorgullece de su presente futbolístico. Los azules son líderes absolutos del Campeonato Nacional con 52 puntos y principal candidato a quedarse con la corona de la presente temporada.

El rendimiento del equipo que dirige Gustavo Álvarez es mérito de todos partiendo por su portero, Gabriel Castellón, quien se anota como el arquero de la U que más minutos lleva de invicto por Primera División con 669, superando a metas históricos como Sergio Vargas y Johnny Herrera.

Un buen presente del actual golero azul y que así lo valora el ex portero del León, Miguel Jiménez, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE dijo que para él, no es novedad el momento actual que vive el porteño.



No me extraña, la verdad. No me extraña que Gabriel tenga ese rendimiento. Creo que haber leído y ratifica mis dichos, no es fácil ponerse la camiseta de la U, pero Gabriel llegó y rindió”, afirmó Jiménez.

El Fósforo, dijo que más allá de lo que cuesta una adaptación, el factor Álvarez ha sido fundamental para el presente del ex Santiago Wanderers.

“Claro, como siempre cuesta adaptarse, pero su regularidad es la misma de siempre, más encima que Gustavo es un técnico que lo conoce, que sabe a lo que juega y Gabriel entiende muy bien el juego”, apuntó.

Jiménez: “Gabriel vuela poco”

El actual preparador de arqueros de Huachipato, entregó características un tanto particulares de Castellón.

“Generalmente, los arqueros maduran a una edad mayor, pero a él siempre lo encontré un arquero muy regular y cuando tiene que atajar, ataja bien. Vuela poco, es súper simple en una jugada y eso le evita muchos problemas a veces de una segunda jugada, pero cuando tiene que volar lo hace”, manifestó.

Finalmente, dijo que sus amplias cualidades, siempre le permitirán tener recursos para realizar un buen cometido. “Tiene un repertorio grande para mostrar que de seguro, ante las circunstancias lo va a hacer”, cerró Jiménez.

Jiménez en su época de arquero azul (Photosport)

¿Cuántos puntos tiene Universidad de Chile en el torneo?

Transcurridas 24 fechas, la Universidad de Chile es puntera del Campeonato de Primera División con 52 puntos.