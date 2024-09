Ya han pasado más de dos semanas del triste accidente que protagonizó Cristóbal Campos, en el cual, el portero sufrió la amputación de parte de su pie derecho, en lo que ha sido algo que ha golpeado mucho al mundo del fútbol chileno.

Muchos han reaccionado a este tema y uno de ellos fue el propio Walter Montillo, quien en conversación exclusiva con BOLAVIP CHILE, reconoció que el tema es bastante doloroso para todos.

“La verdad es que una tristeza grande cuando pasan estas cosas, más aún cuando le pasan a alguien que conoces y que compartiste camarín”, dijo la Ardilla de quien fue su compañero en Universidad de Chile en la temporada 2020.

Además, revela que quiso ayudarlo para lo que era su reinserción en su carrera. “Hace poco me había juntado con su representante en España de poder colaborar de que pueda resurgir, nuevamente en su carrera”, confesó el argentino.

“Que se recupere y que pueda tener una vida plena. Recuperarse en el plano psicológico, más que nada porque no debe ser fácil. Ojalá que tanto él como su familia y sus amigos, lo ayuden a salir de este momento y que se pueda reinventar”, apuntó Montillo.

Montillo recuerda el debut de Cristóbal Campos

Martes 4 de febrero de 2020 y la U tenía que jugar su partido de Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en Brasil. Fernando De Paul, arquero azul en la época se enfermó y su lugar debió ser ocupado por Cristóbal Campos.

Walter Montillo recuerda en parte esa jornada que él no pudo vivirla en cancha por haber sido expulsado en el partido de ida. “Estuve en la platea. No recuerdo si hablé con él, el Tuto De Paul estaba más cerca de él, pero siempre tuvo una personalidad arrolladora. Era un pibe, pero parecía que tenía cien partidos en Primera División”, alabó el ex Buque Insignia.

Cerró con un “era un tipo de gran personalidad en el arco, lo hizo bien y debutar en una Libertadores, en un partido así, no era nada de fácil”, rememoró en el final, Montillo.

Cristóbal Campos defendiendo el arco azul (Photosport)

