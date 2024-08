Esteban Paredes sigue recibiendo críticas por parte de históricos de Universidad de Chile. Tras cuestionar a Gabriel Castellón y Leandro Fernández, un emblema del Ballet Azul le entregó un recado al referente albo.

Lejos de aludir al nivel de los futbolistas del cuadro universitario, Pancho Las Heras apuntó a la violencia que pueden generar los dichos. No todos son capaces de mantener la rivalidad en paz, entendiendo que solamente es un deporte.

El referente azul conversó con BOLAVIP CHILE y aseguró que las declaraciones del ídolo archirrival, seguramente, no le afectarán en demasía a los involucrados. Sin embargo, hay fanáticos que captan esto como una provocación.

“Desgraciadamente, todas esas declaraciones que se hacen fuera de la cancha al final lo único que consiguen es exacerbar el ánimo de la gente”, comenzó señalando el histórico azul.

“Al final, termina la tremenda trifulca entre hinchas porque a nivel de jugadores prácticamente no hacen caso. No pescan, no escuchan, no leen las cosas que le escriben ex jugadores del equipo contrario”, explicó Las Heras.

“Lo que sí me preocupa es que se empieza a calentar la olla hasta que al final revienta. Entonces, cuando llegan los partidos entre la U y Colo Colo terminan al final muchas veces con serios problemas de crezca generalizada”, complementó.

Pancho Las Heras se refirió a las declaraciones de Esteban Paredes.

“La olla calienta hasta que revienta”

Finalmente, el referente de Universidad de Chile descartó que la problemática esté dirigida a un posible problema entre colegas o cercanos en la profesión. Ellos se enfocan en su trabajo.

“Por el lado de los jugadores yo no me preocuparía lo que diga un Esteban Paredes o lo que diga un cualquiera”, sentenció la pieza del Ballet Azul.

Cuándo juega Universidad de Chile

El Superclásico entre azules y albos se disputará el sábado 10 de agosto. Será desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.