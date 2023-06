Ex Ballet Azul revela conversación con Michael Clark: "Quiere vender a Darío Osorio en 9 millones de dólares y le dije que es imposible"

Universidad de Chile volvió a los trabajos en el Centro Deportivo Azul (CDA) pensando en lo que será la segunda parte del Campeonato Nacional, en la cual los azules quieren pelear sí o sí el título del fútbol chileno.

Para eso, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deberán salir a buscar nombres importantes. No obstante, mucho revuelo causó la información dada por Bolavip Chile acerca que el Romántico Viajero no traerá refuerzos si no venden a una de las grandes promesas del fútbol chileno, como es Darío Osorio.

Osorio es una de las grandes promesas de la U y del fútbol chileno | FOTO: Photosport

En conversación con Bolavip Chile, el ex jugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras, reveló una importante conversación que tuvo con Michael Clark, presidente de Azul Azul, sobre la posible venta del oriundo de Hijuelas.

“La verdad es que la U en este minuto no sé si no tiene para invertir o no quiere invertir”, comenzó diciendo.

Agregando que “es verdad que está esperando una oferta por Darío Osorio, según conversé con Michael Clark. El mercado dice que debería ser vendido en 7 millones de euros, no de dólares. Yo le dije si en verdad creía que alguien iba a pagar 9 millones de dólares por un jugador que todavía no se ha afirmado en el fútbol nacional y juega de vez en cuando. La respuesta fue que por la edad que tiene más de un equipo se va interesar y si no da resultado, será vendido y recuperará 4 o 5 millones de dólares”.

“La U si no vende a Osorio, yo no veo de donde pueda sacar recursos para comprar algún jugador”, remató el ex mediocampista azul.