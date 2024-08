El pueblo azul no se la ha dejado pasar al recordado Visogol, por sus críticas hacia algunos jugadores del actual plantel.

Se viene la edición 196 del Superclásico de nuestro fútbol entre Universidad de Chile y Colo Colo encuentro válido por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional de Primera División.

Y fue así como en la previa, TNT Sports fue calentando poco a poco este partido y uno de sus espacios tuvo a Johnny Herrera con Esteban Paredes dialogando y rememorando esos duelos donde ambos fueron protagonistas y de alguna manera, haciendo la previa de lo que se vivirá este 10 de agosto.

Y fue el ex goleador albo quien se refirió hacia el portero Gabriel Castellón a quien considera que no es un arquero para la U y por cierto, a Leandro Fernández, a quien catalogó como no siempre terminar bien la jugada, “El pata de velcro”, lo denominó por su excesivo individualismo.

Por cierto, el mundo azul reaccionó y fue Héctor Hoffens, quien en conversación con BOLAVIP CHILE le respondió al mundialista y lo acusó de irrespetuoso ante esos dichos.

“Está equivocado. Pero viniendo de Paredes uno se puede esperar cualquier cosa. Hay que tener un respeto y eso no se hace en el camino, si no se nace desde la casa con los padres”, apuntó Hoffens.

Ahondando en aquello, el recordado Chico sostuvo que “nosotros decíamos cosas, pero no faltando el respeto. Todos seremos jugadores toda la vida y merecemos respeto, porque hasta para que la gente vaya con tranquilidad a ver el partido”, manifestó.

Castellón recibió algunas críticas de parte de Paredes (Photosport)

Hoffens y su pálpito para el Superclásico

También, tuvo espacio para jugar el partido de este sábado y dio su pálpito. En ese sentido, mostró toda su confianza en lo que pueda hacer el cuadro que dirige Gustavo Álvarez.

“Yo creo que gana la U. Es mucho más equipo, Colo Colo viene mal, no ha hecho las cosas bien y espero que la U gane”, concluyó así, Héctor Chico Hoffens.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este sábado 10 de agosto, se llevará a cabo la edición 196 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El partido arrancará a las 15 horas y se disputará en el Estadio Nacional.