Se viene la primera de seis finales para Universidad de Chile y ya pasadas las Fiestas Patrias, el cuadro azul ya piensa en su próximo desafío, el elenco de Huachipato, por la fecha 25 del Campeonato de Primera División.

Sin embargo, los azules ya sufrieron en el anterior partido donde enfrentaron a Palestino y ganaron en los descuentos, entonces ¿Se vendrá a refugiar el cuadro de la usina? Es una gran interrogante, pensando también, que los de Igor Oca están peleando en la parte baja de la tabla de posiciones.

Es por eso, que BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador Roberto Reynero, quien no dudó en dar a conocer el planteamiento que tendrán los acereros. “Huachipato no es el mismo de antes, no ha tenido buenos resultados y más que arriba, está mirando para abajo. Pero ellos, se van a echar un poquito para atrás, van a esperar a la U”, dijo el recordado Príncipe.

Sobre la misma manifestó que “la U va a jugar seis finales y estamos todos esperanzados en que salga campeón, esa es la idea también”, expresó el otrora capitán de los universitarios.

De paso, dijo que puede ser factor que el técnico Gustavo Álvarez conozca a los jugadores de Huachipato, pero que hay algo aún más importante en esta situación y es que los estudiantiles se mantengan concentrados. “Alguna información o mañita tendrá. Pero la U no debe cometer errores, eso es lo principal”, apuntó.

Reynero: “Para mi esos son los mejores”

Consultado sobre qué jugador le ha parecido más determinante, el ex lateral zurdo no titubeó en señalar que para él, Matías Zaldivia y Marcelo Morales son de lo más destacado de la U modelo 2024.

“El más parejo en la defensa es Zaldivia y Morales, también. Cuando incursiona en esa banda lo hace bastante bien, me quedo con él. Cuando un equipo está cohesionado y tiene ganas de obtener el título, muy pocos andan mal. Todos andan bien y por algo, la U está peleando el campeonato”, cerró Reynero.

Reynero, en su época de futbolista azul (Archivo)

¿Cuántos puntos tiene Universidad de Chile en el torneo?

Transcurridas 24 fechas, la Universidad de Chile es puntera del Campeonato de Primera División con 52 puntos.