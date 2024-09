Hace unos días, en diálogo con nuestro portal, el ex jugador Camilo Pino instaló la idea que cierto árbitro o el reconocido Hombre del Maletín aparezca en instancias decisivas como las del presente Campeonato Nacional y que pueda, por qué no, perjudicar a Cobreloa.

Un tema recurrente por estos días, sin duda. Y para confirmar la teoría del ex seleccionado juvenil, BOLAVIP CHILE conversó con uno que conoce al revés y al derecho el fútbol chileno.

Hernán Clavito Godoy al ser consultado sobre si existía o no este legendario y ficticio personaje, no tuvo problemas en dar su verdad. “Toda la vida existió para bien y para mal. Hay gente que es transparente y no la acepta, pero otros sí. Esto ocurre desde que yo jugaba”, sentenció el recordado DT.

Incluso, rememoró un partido de su época como futbolista, donde perfectamente los incentivos pudieron haber operado. “Una vez, San Luis tenía que jugar con Colo Colo y si perdía, descendía. Ganaron haciendo como cinco goles, pues. Toda la vida ha existido”, afirmó.

La acusación de Clavito Godoy

También trajo a colación un singular suceso que le ocurrió en el año 2011. “La última vez que descendí con Santiago Morning se corrió la voz que dos jugadores tiraron para atrás. Dos que ahora son entrenadores, ah”, expresó el ex técnico del Chago.

Finalmente, también trajo a la memoria instancias en que el personaje en cuestión, llegó a su vestuario. “Alguna vez llegaron a mi camarín, pero se fueron cagando. El que diga que no, miente. El hombre del maletín ha existido siempre. Andan con el cheque para motivar”, cerró el querido Clavito.