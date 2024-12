Semanas de tristeza son las que han azotado aUniversidad de Chile. En pocos días, el cuadro azul debió despedir a tres emblemáticos personajes: sufrió los fallecimientos de René Orozco, Sandrino Castec y Waldo Greene.

A pesar del dolor que inunda a algunos, otros osan a criticar la gestión del ultimo mencionado en la directiva. ¿La razón? Era el presidente del club al momento que este lamentó el único descenso de su historia.

Ante ello, un recordado capitán de los azules saltó en defensa del timonel que tuvo estadía en el cargo desde 1986 a 1988. Para Roberto Reynero, hay que honrar el nombre de quien tomó una institución en profunda crisis.

En conversación con BOLAVIP CHILE, comenzó señalando: “La U estaba devastada, pero, ¿sabes qué? Fue un tipo que, incluso, se metió la mano al bolsillo para tenernos al día nosotros”.

Durante aquellos tiempos, el cuadro universitario vivía una compleja situación económica y atravesaba una sequía futbolística. Fueron años del período de 25 años en que los azules no pudieron alzar alzar un título. Concluyó en 1994.

Por ello, el otrora portador de la jineta destacó el gesto del timonel. “Lo hizo para de alguna u otra forma tratar de levantar a la U. Pero bueno, le tocó la mala suerte que ya la U estaba tocando fondo”, completó.

Roberto Reynero defendió a Waldo Greene. Recordó su estadía como presidente de Universidad de Chile.

El luto de Universidad de Chile

Tras ello, Roberto Reynero concluyo recordando los momentos en que compartía en los azules con Sandrino Castec. Lamentó la partida con uno de sus primeros amigos en el club.

“Él me cobijó cuando yo llegué del sur y me apañó. Me dijo que él iba a lograr que yo fuera el compañero de pieza con él. En los años que él estuvo, así fue, respondió. Fue una gran persona para mí”, cerró.