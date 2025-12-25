En los últimos días una importante noticia se ha dado a conocer dentro del fútbol peruano y en particular dentro del fútbol femenino, en donde Universitario de Perú anunció a un estratega chileno como su nuevo DT.

Se trata del ex entrenador de la Universidad de Chile, Carlos Véliz, quien vuelve a la actividad del fútbol femenino y fue oficializado como nuevo director técnico de Universitario de Perú.

“Bienvenido Profe! Carlos Véliz, entrenador chileno con amplia experiencia y palmarés en su país, será el encargado de guiar a nuestras Leonas en la siguiente temporada. ¡Vamos con garra!”, indicaron en sus redes.

El estratega nacional vuelve al fútbol femenino tras lo que fue su ciclo por la Universidad de Chile entre el 2020 y 2022, en el que se coronó como campeón del fútbol chileno en 2021, mismo año en el que llegaron a la semifinal de la Copa Libertadores.

Véliz en su paso por la Universidad de Chile | Foto: Photosport

Luego del paso por las ‘Leonas’, el estretega se dio un descanso en el mundo del fútbol y en el 2025 volvió a dirigir, pero en esta oportunidad al equipo masculino de Comunal Cabrero, en la tercera división del fútbol chileno.

Para el 2026, Carlos Véliz espera poder replicar en Universitario de Perú lo que han sido sus exitosos procesos junto a la Universidad de Chile y en sus inicios con Colo Colo.

