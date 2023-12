Ex Ballet Azul no está ni ahí con Gabriel Arias para Universidad de Chile: "¿Será necesario gastar ese dinero?"

Ante la partida de Cristóbal Campos Véliz de Universidad de Chile, la dirigencia estudiantil busca a un nuevo portero para que compita con Cristopher Toselli por ser el cuidador del arco azul.

Y uno de los nombres que asoma como probable refuerzo de la U es el del golero de Racing de Avellaneda, Gabriel Arias, quien al menos, ha sido deseo de la dirigencia en los últimos días.

Y si bien el seleccionado chileno cuenta con una buena trayectoria en Argentina, no todo el mundo parece estar convencido de sus cualidades como para asumir el arco de un grande del país.

Tal es el caso de Francisco Las Heras, quien en diálogo con Bolavip Chile valoró al deportista, pero que bajo ningún prisma es un jugador que el plantel necesite y mucho menos gastar dinero en él.

Las Heras: “¿Será necesario gastar ese dinero?”

En su intervención, el ex jugador azul comentó que “bueno, es un buen arquero. Pero, ¿Será necesario gastar una alta suma de dinero considerando que viene desde Racing?”, manifestó Las Heras.

Continuando con la interrogante, el otrora deportista expresó que la U requiere reforzar en otros puestos. “¿Será importante buscar un arquero cuando en estos momentos se necesita cubrir en otros puestos? Yo siempre lo he dicho, un mediocampista de creación y que sea de peso“, afirmó.

Además, señaló que “hasta ahora llegó Marcelo Díaz, que es un buen jugador, pero es diferente, no es el mediocampista que meta pelotas gol, que de pases largos, en fin”, dijo el ex Ballet Azul.

Finalmente, ratificó que si bien es seleccionado, Gabriel Arias debe ratificar en cancha la jerarquía que tiene. “Insisto, Arias no es mal arquero, pese a que no lo he visto mucho. Entonces, no se en qué condiciones está. Uno piensa que por ser seleccionado es buen arquero, pero hay que verlo en la cancha. La U debe contratar en otros puestos”, cerró Las Heras.

Arias se aleja de la U, pese a eso, ex Ballet Azul no se entusiasma (Archivo)

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Arias en 2023?

El arquero seleccionado chileno disputó 49 encuentros con la camiseta de Racing Club en este 2023 y recibió 57 goles.