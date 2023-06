Ex seleccionado peruano lamenta no haber llegado a Universidad de Chile: "Siempre le voy a agradecer al profesor Sampaoli"

La Copa América que se disputó en 2011 en Argentina fue decepcionante para la selección chilena dirigida por Claudio Borghi al quedar eliminada en cuartos de final con Venezuela teniendo a varios de los rostros de la Generación Dorada en plenitud de condiciones.

Justamente Chile venció al Perú de Sergio Markarián en la zona de grupos y en ese encuentro destacó la rapidez y habilidad de Willian Chiroque, el que a la postre se convertiría en una de las figuras junto a Paolo Guerrero del cuadro del Rimac.

Jorge Sampaoli conocía al atacante luego de su paso por el fútbol peruano y por eso le pidió al gerente deportivo de Universidad de Chile, Sabino Aguad, ir por el delantero para reforzar el equipo que recién había ganado el Apertura.

No pudo ser, y a 12 años del frustrado pase, Chiroque da detalles asegurando que “no fue algo que no quise, fue por mi situación contractual en ese momento. No se dio y eso me dolió mucho, por eso terminé mal con los dirigentes de Juan Aurich”.

Jorge Sampaoli pidió como refuerzo a Willian Chiroque en 2011

Periquito agrega que “estaba más que convencido en irme a jugar a Chile y siempre se lo voy agradecer al profesor Sampaoli por lo que hizo conmigo, pero no se dio”.

Por último, Chiroque también recuerda una gran anécdota ocurrida en la referida Copa América, cuando le cambiaron la edad.

“Me pusieron de 23 años cuando tenía cerca de cumplir 33 años. Me reí mucho, pero fue algo tan lindo. Esa Copa América fue un momento divino, lo vivimos todos, desde los utileros hasta los dirigentes”, cerró.