Ex Universidad de Chile aconseja a Lucas Assadi para que no se bajonee por suplencia en el Superclásico ante Colo Colo

Lucas Assadi no estará dentro del once titular de Universidad de Chile para enfrentar el Superclásico frente a Colo Colo y tendrá que esperar su oportunidad en la banca de suplentes en el Estadio Santa Laura.

En su lugar, Jeison Fuentealba buscará darles un nuevo aire a los azules en un compromiso donde Mauricio Pellegrino prácticamente se juega su continuidad en la U tras un segundo semestre para el olvido.

“Pellegrino me imagino que vera que esa es su mejor opción. Assadi también ya está un poquito entregado, juega a veces, a veces no, me imagino que en su cabeza dice ‘bueno, es normal que en este partido me saque’”, analizó Hugo Droguett para Bolavip Chile.

Assadi partirá en el banco en el Superclásico. | Foto: Photosport

Droguett aconseja a Assadi: “Espero que sea la mejor decisión, dependiendo cómo se de el partido puede ser una gran solución desde el banco también. Todos quieren jugar un clásico, revertir la situación. Él en su cabeza dice que es una más, que no se preocupe tanto y se enfoque en ser una solución”.

“Si bien no ha mostrado lo que uno espera porque tiene muchísimas condiciones, uno espera mucho más de él sabiendo que la U no pasa por un buen momento. No sería justo entregarle todo el peso a él, pero el DT es el que lo ve todos los días. Ojalá que, si le toque que sea en un momento apropiado, que no sea tarde y pueda ser la solución. Tiene todas las condiciones”, añadió.

¿Cuándo fue la última vez que la U derrotó a Colo Colo?

En mayo de 2013 fue la última vez que los azules se impusieron a los albos. En esa oportunidad, Charles Aránguiz marcó el 3-2 en el epílogo ante un Estadio Nacional repleto.