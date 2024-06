Ex Universidad de Chile hace pebre a Leandro Fernández: “Es un hue... viejo que no lo pueden expulsar por esto”

Leandro Fernández fue expulsado en el empate sin goles de Universidad de Chile ante San Antonio Unido en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera por una agresión a Kevin Hidalgo. Martín Gálvez fue muy crítico con el futbolista que recibió tarjeta roja directa y se arrepiente de festejar la renovación del Lea.

“Quiero decir algo, estoy arrepentido de hace un par de meses haber celebrado la contratación por dos años de Fernández. A partir de esa contratación ha sido un desastre el paquete”, expresó el histórico exjugador en diálogo con BOLAVIP.

“Es un hue… viejo que no lo pueden expulsar por esto. Al margen de la cantidad de pelotas que pierde por partido. Hacerse expulsar de esa manera ¿Qué espera?, si es de la U, está en un equipo grande, los rivales lo van a buscar y él es choro, por ahí le metió un par de empujones al árbitro”, agregó Gálvez.

El exfutbolista que se inició en la U y tuvo pasos por Vitória de Guimarães, Cruz Azul y Pumas UNAM, continuó con su crítica a Fernández: “Como tiene asegurado el chancho, está haciendo lo que quiere. Por eso que estoy arrepentido de haber celebrado la contratación”.

Tincho Gálvez fue muy crítico con Leandro Fernández. (Foto: Photosport)

Además, reiteró su arrepentimiento por celebrar la renovación del Lea: “Yo hablaba que es importante tener jugadores de experiencia, porque son ejemplo de conducta, ejemplo de profesionalismo para los jóvenes, pero con actitudes de este tipo dan ganas de echar para atrás el contrato, cosa que ya no se puede.

Tincho Gálvez valora el buen momento Cristóbal Campos

Martín Gálvez se refirió al gran partido del ex Universidad de Chile, Cristóbal Campos: “Son grandes oportunidades estas o si hubiera jugado contra Colo Colo o contra Católica, seguro que habría sido gran figura. Hay una motivación especial sobre todo contra su ex equipo, demostrar que lo pasado, pisado, que lo que lo hizo salir pareciera ser un tema superado y muestra las condiciones que siempre ha tenido, no nos debiera sorprender”.

Junto con valorar su buen presente, se lamentó porque el golero no esté en una división más alta: “Él no salió de la U de por mal rendimiento, salió por otras razones, que bueno por el muchacho, es joven. Qué lástima que esté en una división inferior como en la que está San Antonio, debería estar más encumbrado con actuaciones como las de hoy. No es raro que San Antonio Unido esté invicto en su categoría también”.