Explican el mal momento de Nery Domínguez y Luis Casanova: "No le creen al técnico Mauricio Pellegrino"

Universidad de Chile no logra levantar cabeza y cuando los azules tenían la intención de sumar de a tres para llegar con la moral alta ante Colo Colo, Unión La Calera le dio un baño de realidad al vencerla 2-1.

Algo que llama la atención en la U de las últimas fechas, es lo mal que se ha visto en el fondo, una de las virtudes que tenían los universitarios hasta el inicio de la segunda rueda.

Específicamente ante los cementeros se vio muy mal a Luis Casanova y Nery Domínguez, jugadores claves para salvar a los universitarios en la temporada pasada.

De hecho el periodista Sebastián Esnaola se atrevió a decir respecto al capitán de los azules que “hay una jugada y a lo mejor es injusto yendo a jugadas puntales, pero hay jugadas en la que el tipo hacia vista, no apretaba y no corría”.

17 DE JULIO DE 2022/SANTIAGO Nery Dominguez (c) habla con los hinchas, durante el partido valido por la dŽcima sŽptima fecha del Campeonato Nacional Betsson 2023, entre Union Espa–ola y Universidad de Chile, disputado en el Estadio Santa Laura. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

¿Qué pasa con los experimentados de la U?

Héctor Tito Awad responde la interrogante afirmando que “les pasa lo mismo que pasa con todos los jugadores de la U, y es que no le creen al técnico, creo que hay algo que no sabemos, no puede ser que se hayan transformado en malos de la noche a la mañana”.

El mal funcionamiento del mediocampo hace que se vea mal la defensa, individualmente están en la mitad de su rendimiento y eso es todo del técnico, no le reciben el mensaje, por eso el DT debe renunciar