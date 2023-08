Johnny Herrera no lo pasa nada bien con la Universidad de Chile y el Samurai Azul sufre como un hincha más la crisis deportiva que vive el Romántico Viajero en el fútbol chileno.

El ex capitán de la U, cabizbajo durante toda la edición de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, entregó su opinión de larga duración en el programa y claramente estaba bajoneado por el poco temple del equipo de Mauricio Pellegrino.

“Una lata, pero es difícil, es complejo cuando no se ven liderazgos marcados no sólo del plantel, sino que de la institución. Esto lo conversamos diez veces, si no hay un ente claro que trate de tirar al equipo para arriba es difícil. Cuando tú miras al club y ves que toda su rama en cada lado, cada uno pareciera que remara para su propio lado“, empezó Herrera.

En la misma línea, el eterno “25” de la U fue categórico en su análisis: “Ves a la dirigencia peleada. Azul Azul y el directorio no se pasan en nada, ves el cuerpo técnico que está distanciado de la gerencia deportiva, los futbolistas con poca respuesta en la cancha, un equipo sin sangre prácticamente. Es difícil así”, agregó el ex arquero.

Johnny Herrera está desilusionado de la U (Captura TNT Sports)

Desilusionado del plantel y de Pellegrino

Herrera habló largo y tendido respecto a la preocupante situación de la Universidad de Chile en el Torneo Nacional. La U no gana hace 6 partidos y suma 5 caídas. La máxima desilusión de Johnny pasa por la actitud del equipo a la hora de afrontar.

“Reflejo de esto es que en la última pelota del partido le cobran un córner y nadie reclama, entiendo era córner, lo estábamos viendo en televisión. Nadie reclama, un equipo entregado, esa no es una U que estamos acostumbrados a ver, no es la U que va siempre para adelante”, explicó.

Sin duda, Herrera ha sido uno de los más altos detractores de Pellegrino y en esta edición de TST, el ex campeón de la Sudamericana con la U aprovechó de lanzar una nueva crítica.

“Uno ve a su entrenador que tiene que dar un golpe de timón, creo que le está errando hace rato, no sólo en los jugadores que elige, sino en la forma que juega el equipo“, añadió el ex capitán azul.

Preocupado por el Superclásico

Herrera tampoco desconoció que a la U le falta liderazgo, una línea de juego y mucha actitud. El referente del plantel estudiantil hace unas décadas está totalmente preocupado de lo que pueda venir para el lance con Colo Colo.

“Uno ve que los líderes que tuvo en el primer semestre, donde tuvo una campaña relativamente buena, un buen pasar, están muy por bajo de su nivel. No hay de que agarrarse para que la U pueda hacer una buena presentación el próximo partido”, adelantó Johnny.

Sobre lo que se avecina el 2 de septiembre ante el Cacique, Herrera fue claro: “No es que Colo Colo sea avasallador, pero es un equipo tiene claro a lo que juega, que siempre va para adelante, eso lo único que le envidio a Colo Colo. Es un equipo siempre va para adelante, puede ganar 1-0, 2-0, Pizarro se puede perder 10 goles, pero se las crea”.