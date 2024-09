El jugador de Universidad de Chile, sin querer pasar a llevar a los azules, le puso me gusta a la publicación del archirrival.

Fabián Hormazábal pide disculpas por like en polémico video de Arturo Vidal: "No lo vi completo"

Arturo Vidal provocó una pequeña polémica en Universidad de Chile, la que fue rápidamente apagada. ¿Qué pasó? Fabián Hormazábal le entregó un like al video en el que el jugador de Colo Colo pasó a llevar a los referentes azules.

Y es que a pesar de que en un comienzo la publicación no hacía referencia a ningún futbolista de los azules, después apareció Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. A este último lo vinculó a un “sapo” sin mayor justificación.

Ello generó un importante remezón: nadie podía entender cuál era la necesidad del futbolista albo en lanzarse así en redes sociales. Tras ello, los azules tampoco podían comprender porque un jugador de su equipo le puso me gusta.

La explicación no demoró en llegar y Fabián Hormazábal detalló qué pasó. No titubeó en ir al frente y ser sincero con lo que ocurrió: no quiso pasar a llevar a los capitanes del club que representa.

A través de su cuenta de Instagram, pidió perdón inmediatamente. Despejó dudas ante cualquier reclamo que pudo recibir y expresó: “No vi el video completo… mis disculpas”.

Zanjó el episodio, el que de seguro dará mucho de qué hablar. Pero no por el like del futbolista azul, sino que por el mensaje emitido desde la vereda contraria. El cuadro azul sigue enfocado en el título.

Los mensajes de Arturo Vidal

Pero, ¿qué le dijo Arturo Vidal a los jugadores de Universidad de Chile? El futbolista compartió un “edit” de una página de fanáticos albos, en lo que alude a Charles Aránguiz.

En el primer caso, la pieza expresó: “No soy Acuña ni Aránguiz, yo soy la estrella más grande de mundo entero”. Tras ello, una imagen del capitán azul, acompañado de un sapo y el mensaje “no es decir que eres real, es demostrarlo”.