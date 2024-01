Universidad de Chile sigue su planificación de cara a la temporada 2024. Para esto Gustavo Álvarez ya tiene armado en gran parte el plantel que buscará ganar el torneo local y clasificar a campeonatos internacionales.

Sin embargo, en esta búsqueda de jugadores la U dejó partir a uno de sus referentes en defensa. Esto trata de Luis Casanova, quien pese a portar la jineta de capitán en gran parte de la temporada, no llegó a acuerdo con Azul Azul y ahora es nuevo fichaje de Deportes Iquique.

Lo que desató la molestia de Johnny Herrera, quien apuntó directamente a la dirigencia. “Esto es pura falta de conducción desde la dirección deportiva. La gente que esta tomado decisiones han sido equivocadas en los últimos cuatro años”, lanzó de entrada el samurái azul.

El reclamo de Johnny Herrera

Luego reflejó su molestia con la renovación de un cuestionado jugador por sobre el ex capitán de la U. “¿Nacho Tapia era más que Luis Casanova? No quisieron subirle el sueldo a Casanova y le pagaron casi un millón de dólares por la mitad del pase de Tapia. Mira la ecuación que hacen. ¿Cuántos partidos jugó Casanova y cuántos jugó Tapia en los últimos dos años? Con eso me despido”, lanzó fuerte y claro en el cierre de ‘Todos Somos Técnicos’ de este lunes 8 de enero.

Tras ello, Marcelo Díaz tomó la posta y recalcó que las contrataciones están pausadas y que en la U se busca un delantero centro. Pero no se cierran a reforzar la zona de centrales.

Hasta el momento Álvarez cuenta con Zaldivia y Calderón, que serían los titulares. Además de Tapia, Salazar y Retamal que son alternativa en el Romántico Viajero.