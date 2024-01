La emotiva despedida de Universidad de Chile a su ahora ex capitán Luis Casanova

Luis Casanova no seguirá en la Universidad de Chile, luego de una negociación que no fructificó y el ahora ex capitán azul en 2023 tendrá que ir a jugar a Deportes Iquique.

Casanova con su agente Eduardo Zúñiga intentaron estirar lo más posible la continuidad en la U. Sin embargo, no llegaron a un arreglo con Azul Azul pese a que Gustavo Álvarez lo tenía en consideración.

Ahora, Casanova encontró su rumbo en los “Dragones Celestes” y seguirá su historia deportiva luego de 4 temporadas defendiendo los colores del cuadro estudiantil.

Por ello, la U lanzó un poderoso video de despedida a Casanova, quien fue parte importante del equipo cuando peleó por el descenso y retornó a jugar tras un corte de ligamentos que lo tuvo 7 meses fuera de las canchas.

Luis Casanova no renovó su contrato con Universidad de Chile (Photosport)

“¡Gracias, Lucho! Hoy nuestros caminos toman rumbos diferentes. Queremos agradecerte por estas cuatro temporadas en donde defendiste a muerte nuestra camiseta”, expresaron en una publicación en las redes sociales de la U.

Además, el cuadro azul agregó que “te recordaremos con cariño por tu entrega y liderazgo, como también por llevar la jineta de capitán en 2023. Mucho éxito en tus nuevos desafíos profesionales”.

¿Qué pasó finalmente entre la Universidad de Chile y Luis Casanova para que el capitán no continúe en 2024?

Casanova según supo Bolavip Chile estuvo a la espera de que la situación llegara a un acuerdo entre Azul Azul y él en la parte económica. Durante estos días, el ahora ex central de la U estuvo en el país realizando el trabajo con su coach Mario Soto Bocaz a la espera de la resolución.

Finalmente, Casanova y la U no lograron un acuerdo económico. Al interior del club había varios que sí querían que el defensa siguiera, pero el tema de la renovación y la extensión del contrato no fue la ideal para el central que fue buscado por Deportes Iquique, Cobresal, O’Higgins y sondeado por Tigre de Argentina más Belgrano de Córdoba.

Hasta las 18 horas de ayer, Casanova y la U intentaron llegar a un acuerdo. Sin embargo, no se dio por más que se haya forzado por varias semanas la situación y se decidió dejar las tratativas.

Con la salida de Luis Casanova de Universidad de Chile: ¿Cuántos centrales tiene a disposición Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez con la salida de Nery Domínguez y Luis Casanova de la Universidad de Chile tendrá igualmente un abanico importante de posibilidades.

Matías Zaldivia sigue ligado al club, mientras que Ignacio Tapia también estará en la institución y sumaron al argentino Franco Calderón. De las series inferiores está Yahir Salazar y David Retamal.

Revisa el video de despedida de Luis Casanova de la U: