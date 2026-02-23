Universidad de Chile no levanta cabeza en la Liga de Primera 2026 y el día de ayer sumó un nuevo tropiezo, toda vez que empató con Deportes Limache y sigue sin saber de victorias en lo que va del torneo local.

El cuadro dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini hizo quizás su mejor partido en lo que va del año, pero una desatención en los minutos finales le terminó costando el triunfo y ahora llega complicado al Superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Monumental.

La U sumó nuevo empate en el torneo. | Foto: Photosport

Uno que dio la cara en zona mixta fue Felipe Salomoni, quien fue consultado por la prensa si el proceso de Paqui Meneghini ya estaba terminado en Universidad de Chile y si había algo más que hacer.

“No, venimos trabajando de buena manera. Por ahí no se están dando los resultados, pero yo creo que esta va a ser la semana en que se van a empezar a dar”, dijo dejándole un recado al Cacique, el próximo rival de los azules en la Liga de Primera.

Lo cierto es que ambos equipos llegan con realidades distintas al compromiso mayor del fútbol chileno: Colo Colo viene de tres victorias consecutivas y se ubica en el segundo lugar de la tabla, mientras que la U llega tras dos empates y en el puesto número 12.

En síntesis

Universidad de Chile empató ante Deportes Limache y sigue sin victorias en la liga 2026.

El equipo de Francisco Meneghini se ubica en el puesto 12 tras dos empates consecutivos.