Universidad de Chile hoy disputó un encuentro crucial dentro de la Liga de Primera ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, donde los ‘Azules’ sumaron un nuevo duelo sin saber de triunfos tras igualarar a dos tantos.

Tras lo que fue este compromiso, el entrenador Francisco Meneghini conversó con TNT Sports, en la que desglosó lo que significó este nuevo encuentro sin poder conseguir un triunfo al mando del ‘Romántico Viajero’.

“Dominamos, encontramos los espacios que queríamos encontrar con Charly (Aránguiz) atrás de los tres puntas de ellos y con Javi (Altamirano) y Lucas (Assadi) bien anchos para recibir, como en la jugada del gol. En el segundo tiempo arrancamos bien, tuvimos nuestras ocasciones e hicimos el segundo gol y después al final nos costó tener la pelota, defendernos más con la pelota y manejar mejor el final del partido y terminan consiguiendo el empate”, partió señalando Meneghini.

Siguiendo en aquello, el estratego sabe que la inquietud ya empieza a crecer dentro de la Universidad de Chile por no saber de victorias y que aquello, puede ir golpeando la confianza de los jugadores a la hora de poder cerrar los resultados.

La U sigue sin saber de triunfos | Foto: Photosport

“Yo creo que sí, estabamos 2-1, estabamos bien, estuvo la pausa ahí por lo que decidió el árbitro y después nos costó retomar ese control que teníamos y el rival no llegó mucho, pero si aprovechó bien esa acción puntual y sí, creo que nos está costando mucho ganar y eso nos está pesando“, declaró.

Agregando a lo mencionado anteriormente, ‘Paqui’ indica: “ya son cuatro partidos (que no ganamos) y hoy ya el equipo haciendo cosas buenas, aún no podemos ganar, entonces hay frustración, pero tenemos que trabajar para poder conseguir el partido que viene la victoria”.

Finalmente, Meneghini busca dar vuelta la página de lo que fue este resultado y pone la mirada en su próximo desafío que es el Superclásico ante Colo Colo, en la que espera llegar mejor aspectado y poder conseguir su primer triunfo en el 2026.

“Tocó este rival y nos vamos a preparar para llegar de la mejor manera y ganar”, cerró.

