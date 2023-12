Fernando Díaz se resigna con perder a Rodrigo Holgado y avisa a Universidad de Chile: "Hay dos o tres alternativas, no solo una como se dice"

Universidad de Chile ha estado extremadamente activo en el Mercado de Pases, donde ya anunciaron a su nuevo entrenador y a varios refuerzos con que la entidad azul espera enmendar el rumbo durante el 2024.

Un jugador que la concesionaria azul tiene en la mira es Rodrigo Holgado, delantero de Coquimbo Unido quien tuvo un brutal 2023 y se consolidó no solo como una de las figuras de su equipo, sino que también del Campeonato Nacional.

El técnico de Coquimbo Unido, Fernando ‘Nano’ Díaz, estuvo de invitado en De Fútbol Se Habla Así de D Sports y fue consultado sobre si va a perder o no al goleador pirata, pregunta que no le hizo el quite y respondió con honestidad.

Rodrigo Holgado está cerca de la U. | Foto: Photosport

“Lo más probable, esa es la respuesta que yo he recibido de la gente del club”, reveló el longevo entrenador del fútbol chileno, resignándose a perder a una de sus máximas figuras del año.

Eso sí, Díaz advierte a Universidad de Chile que no corre solo en la carrera por ficharlo: “Hay 2 o tres alternativas, no solo una como se dice. Él también siente que es su momento, pero en el fútbol sabemos que pasan muchas cosas, podría caerse cualquier cosa, aparecer otro equipo…”, agregó.

En el cierre, Díaz lamenta tener que perder a una de las joyas del puerto pirata, asegurando que “Eso es lo que está pasando ahora, cosa que, por supuesto los técnicos se nos escapan de las manos, uno quisiera mantener a todo el equipo y sobre todo al goleador y no tener que empezar a reemplazar y un proceso de nuevo”, cerró.

El brutal 2023 de Rodrigo Holgado

En este 2023, Rodrigo Holgado disputó 29 compromisos con la camiseta de Coquimbo Unido contando Campeonato Nacional y Copa Chile. El delantero anotó 16 goles y asistió en 3 oportunidades para aportar en la campaña de los piratas.