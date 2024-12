A Universidad de Chile no solo llegaría el delantero uruguayo, Octavio Rivero, quien actualmente pertenece a los registros del Barcelona de Guayaquil, si no que también apuestan por otro atacante.

Y este viernes, los nombres de Rubén Bentancourt y de Thiago Vecino, ex Nacional y Huachipato, respectivamente, asoman en el horizonte del equipo que dirige Gustavo Álvarez.

BOLAVIP CHILE conversó con un histórico de la U, como lo es Cristián Mora, quien no dudó en señalar que la dirigencia laica de una buena vez debe ir por un jugador de nivel en ese puesto y así, demostrar a todos que se quiere competir y ganar.

“La U debe dar un golpe y traer a un jugador de nivel. Claramente busca a un centrodelantero, le hizo falta y le penó por los goles que se perdieron. El técnico y la dirigencia deben buscar al jugador ideal”, afirmó Mora.

Sobre si le gustan los nombres de Bentancourt y Vecino, el ex polifuncional afirmó que no le emocionan mayormente y dio el nombre del jugador que le gustaría verlo de azul. “Hasta por ahí, nomás. A mi el que me gusta es Braian Romero de Vélez Sarsfield, él calzaría perfecto para lo que la U necesita”, manifestó.

Braian Romero, el delantero que quiere Mora para la U Getty Images)

Mora apuesta por Gazzolo: “Jugador con presencia”

Además, el ex seleccionado chileno sostiene que no es necesario empezar a contratar por contratar, que se requieren otros aspectos para que realmente sean aportes.

“El traer por traer a la U no le ha dado resultados, aunque se han equivocado menos que el pasado, hay que traer más calidad que cantidad”, confesó el otrora futbolista.

¿Y si le gusta o no Benjamín Gazzolo? “A Gazzolo lo sigo desde San Felipe, me gusta. Es un jugador con presencia y sin desmerecer lo que hizo Tapia, en Benja era más jugador que él en su momento. Si llega, es un buen refuerzo”, cerró Mora.