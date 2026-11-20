El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago se florea por este logro en los 'Azules'.

Universidad de Chile prepara sus últimos detalles para lo que será su duelo crucial dentro de la Liga de Primera ante O’Higgins de Rancagua, en el que los ‘Azules’ quieren los tres puntos para seguir firmes en el Chile 2.

En la previa a este partido, el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será nuevo compromiso para sus dirigidos, en la que sabe desde ya que es un enfrentamiento de alto impacto.

“Creemos que el partido lo tenemos que llevar a nuestro juego, a nuestra forma de afrontar cada partido. Entendemos al rival y sabemos lo que se juega, nosotros también, será un lindo partido”, comenzó indicando Gago.

Agregando a esto, el estratega azul sabe que deben hacer un partido perfecto para poder vencer a O’Higgins, un rival complicado, pero que espera poder superar para seguir dependiendo de sí mismos para quedarse con el Chile 2.

Gago habla de su presente en la U | Foto: Photosport

“Nosotros tenemos que hacer el partido correcto, con nuestras individualidades y nuestro potencial colectivo, a partir de eso seguir la forma de jugar, sostenerla y mejorarla, que cada jugada sea algo importante que vaya a suceder en el partido, sabiendo que todo depende de nosotros para que podamos clasificar”, declaró.

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Concluyendo, Gago sacó chapa de lo que ha sido su buen trabajo que ha realizado en la Universidad de Chile, en donde hoy el equipo es que menos goles ha recibido en el torneo y uno de los que más rápido recupera el balón, un sello que su DT ha buscado desde su arribo al club.

“Yo entiendo que las características individuales de cada futbolista te dan cierta forma de jugar y te permiten algunas características para afrontar el partido, pero tenemos claro que todos los partidos. Siempre tomamos riesgos de jugar en situaciones mano a mano, con mucha gente poscionado en ataque. Somos uno de los equipos que menos goles recibe y de los que más rápido recupera la pelota“, cerró.