Universidad de Chile buscará las salidas de estos dos jugadores pensando en el 2027.

Universidad de Chile si bien aún no culmina en lo que es su temporada 2026, ya empieza a poner el foco en lo que será el 2027, en donde los ‘Azules’ ya planifican lo que será su plantel para dicho año, el que será crucial con su celebración de los 100 años.

Por esto, desde la dirigencia azul lentamente ponen su foco en lo que será dicho mercado, en la que ya planifican lo que será la llegada de nuevos jugadores, como también la salida de otros.

Sobre este tema, el periodista Cristián Caamaño dio a conocer una importante información en el programa ‘Balong Noche’, en la que indicó que desde la Universidad de Chile buscarán la salida de Juan Martín Lucero a final de temporada.

“Antes de ir a buscar un delantero extranjero, necesitan sacarse a Lucero por los cupos, no pueden inscribir a nadie, si no se deshacen de ese contrato”, parte señalando Caamaño.

La U buscará la salida de Lucero | Foto: Photosport

Agregando a esto, el comunicador indicó que desde la directiva azul hoy están haciendo un seguimiento por dos jugadores para reforzar el ataque de la U, pero mientras no puedan conseguir la salida del ‘Gato’, estas negociaciones no podrán ser posibles.

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“La U tiene visto dos delanteros por fuera, pero que no va a salir humo blanco hasta que no se saquen de encima a Lucero”, declaró.

Concluyendo, Caamaño nombró el segundo jugador de la Universidad de Chile que no estaría en los planes del 2026 y se trataría del defensor venezolano, Bianneider Tamayo, quien perdió todo el respaldo de Fernando Gago en la segunda parte del año.

“Tamayo es otro que se buscarán sacar de encima. Tamayo no va a continuar en la U, a Tamayo lo condenó el partido ante Universidad de Concepción”, cerró.