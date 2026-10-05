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Fernando Gago sorprende sobre los seleccionados de U. de Chile: “No los pienso ver”

El DT argentino fue consultado sobre los jugadores de Universidad de Chile que están en La Roja y entregó una inesperada respuesta.

Fernando Gago habló desde la sala de prensa del Centro Deportivo Azul.
© PhotosportFernando Gago habló desde la sala de prensa del Centro Deportivo Azul.

Universidad de Chile tiene a dos de sus figuras en la Selección Chilena, pero Fernando Gago no le entrega mayor relevancia que la simbólica. El entrenador lanzó una curiosa reflexión en conferencia de prensa.

¿Por qué? Tras ser consultado sobre Marcelo Morales y Agustín Arce (ambos en La Roja), el DT argentino aseguró que no ha visto sus actuaciones defendiendo al país. Solo el lateral izquierdo ha ingresado en los amistosos de Chile.

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Según detalló, prioriza analizar a sus dirigidos en las prácticas en el Centro Deportivo Azul. Si bien lo enorgullece tener a representantes del club en el combinado nacional, no lo vuelve loco seguirlos minuciosamente.

La verdad, no los vi todavía. No los vi, no los pienso ver. Hasta que vengan acá hablaré con ellos y lo entenderé. Trabajamos mucho en lo que es este partido (con Antofagasta)”, comenzó indicando.

“Sé que tuvieron minutos, sí sé que están bien, entrenando bien, pero no le presto atención, independientemente de si juegan o no, la cantidad de minutos y todo eso. Me importa lo que van a hacer cuando vuelvan acá”, agregó.

Marcelo Morales y Agustín Arce están en la gira de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Marcelo Morales y Agustín Arce están en la gira de la Selección Chilena. (Imágenes: Photosport)

Fernando Gago se refiere a la Selección Chilena

Finalmente, el estratega reiteró la importancia de tener jugadores en un combinado adulto, aunque no le otorga un papel principal a ello. Es un punto a favor para la institución.

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“Para mí siendo entrenador, es espectacular porque significa que están haciendo bien las cosas en el club y que están en nivel para estar donde están los mejores de cada país“, cerró.

Martín Aliaga
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