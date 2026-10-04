Marcelo Díaz aconseja a esta figura de U. de Chile: “Estás a tiempo de irte a Europa”

El histórico mediocampista le llamó la atención a Marcelo Morales. Tiene confianza en que puede ser titular en la Selección Chilena.

Universidad de Chile tiene riqueza en su cantera, lo que fue confirmado por Marcelo Díaz. El volante aconsejó a una de las figuras con las que comparte en el camarín del primer equipo azul.

¿De quién se trata? Su nombre es Marcelo Morales. Para el histórico mediocampista, el carrilero zurdo de 23 años tiene las habilidades para, incluso, ser una pieza estelar en la Selección Chilena.

Por ello, a través de los micrófonos de TNT Sports, lo instó a perfeccionarse e ir más allá del horizonte. Le tiene fe para que lleve sus cualidades a la élite del fútbol mundial.

“Yo a Marcelo lo quiero mucho y tengo una relación muy grande con él. Con Charles siempre le llamamos la atención y le decimos: ‘Si tú te lo propones, vas a ser el lateral izquierdo de la Selección Chilena por muchos años‘”, lanzó.

“‘Tienes capacidades increíbles y todavía estás a tiempo de irte a Europa’. Pero ahí van las deficiencias mentales en conformarnos con lo que tenemos. Para él, lo mejor puede estar en la U, con su familia en Chile y no pensar en más“, agregó.

Marcelo Morales recibió un consejo de Marcelo Díaz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Díaz advierte a Marcelo Morales en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el campeón de América extendió dicha postura hacia otras promesas de Chile. Algunas de ellas, en el archirrival de su club, tales como Leandro Hernández (Colo Colo) y Juan Francisco Rossel (Universidad Católica).

“Si nosotros le empezamos a inculcar eso a los jugadores más jóvenes y los más jóvenes lo reciben de una forma constructiva y queriendo lo mejor para ellos (…) nosotros podríamos sacar más rendimiento”, reflexionó.