Universidad de Chile vuelve a sacudir a su hinchada con lo que serían las nuevas camisetas para la temporada 2026, modelos que ya comenzaron a circular en redes sociales y que no han pasado inadvertidos. Lejos de aferrarse a la tradición más pura, la U apostaría por diseños rupturistas, con una propuesta estética que busca modernizar la identidad visual del club, aunque no sin generar debate entre los fanáticos.

La camiseta titular mantendría el clásico azul como base, pero con una fuerte intervención en tonos fucsia que recorren gran parte del diseño. Este detalle, claramente innovador, rompe con la sobriedad histórica del modelo principal y apunta a un concepto más audaz y contemporáneo.

Sin embargo, justamente ese giro cromático podría no terminar de convencer a un sector importante de la hinchada, más acostumbrada a un azul limpio y tradicional independiente de su tonalidad.

El uso del fucsia, poco habitual en la indumentaria del Romántico Viajero (salvo hasta estos años), marcaría un quiebre evidente con lo visto en años anteriores. Si bien no es la primera vez que la U experimenta con colores secundarios llamativos, la intensidad y protagonismo de estos tonos convierten a esta camiseta en una de las más osadas de la última década.

Así luciría la camiseta de local de la U par 2026.

En paralelo, la camiseta alternativa también apuesta por un cambio significativo. El modelo blanco con detalles en rojo y azul recuerda inevitablemente a la indumentaria alternativa de la Selección Chilena, tanto por la paleta de colores como por la distribución de los mismos. Esta similitud no es casual y refuerza la idea de un diseño más moderno, con guiños al fútbol nacional y a tendencias actuales del mercado.

La posible camiseta de visitante de Universidad de Chile posee colores similares a la indumentaria alternativa de La Roja.

De igual forma, esta segunda armadura del ‘Romántico Viajero’ también contrasta con lo que podrían ser los gustos de los hinchas azules, aunque recién se conocerá si su recepción fue positiva o negativa una vez se hagan oficiales y salgan estas a la venta.

De confirmarse estos diseños, la U enfrentará nuevamente el eterno dilema entre innovación y tradición. Las camisetas 2026 parecen decididas a marcar una época y generar conversación, dejando en claro que el club busca reinventarse también desde lo visual, aun a riesgo de dividir opiniones entre quienes celebran lo nuevo y quienes extrañan lo de siempre.

DATOS CLAVE

Indumentaria “Glow Purple”: Adidas ya oficializó la línea de entrenamiento y presentación para 2026, destacando por un color púrpura brillante (lila pastel) con detalles en naranjo, alejándose del azul tradicional.

Camiseta titular (Filtrada): El diseño filtrado mantiene el azul, pero incluye trazos rojos/fucsias en los costados e intervenciones cromáticas que han generado debate por su estilo rupturista.

Camiseta alternativa (Filtrada): Se filtró un modelo blanco con detalles “half-and-half” (mitad azul y mitad rojo) en el cuello y hombros, inspirado en los moldes europeos de Adidas para 2026 y con un aire a la indumentaria de “La Roja”.