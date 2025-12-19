Universidad de Chile cierra un capítulo importante en su historia reciente: la salida de Gustavo Álvarez marca el fin de una etapa llena de altibajos en la Liga de Primera y con un buen desempeño en la Copa Sudamericana, donde llegaron hasta las semifinales.

En los últimos días, la dirigencia de Azul Azul ha trabajado intensamente para concretar la desvinculación del entrenador argentino, buscando evitar conflictos legales.

La intención ha sido clara: dejar todo resuelto lo antes posible, para así asegurar que la transición hacia el nuevo DT sea lo más ordenada posible.

Gustavo Álvarez se irá de la U con el título de la Copa Chile y una Supercopa bajo del brazo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez y la U separan sus caminos

Fue en el programa Pelota Parada de TNT Sports que el periodista Marcelo Díaz, que sigue todos los pormenores del Romántico Viajero, entregó información clave sobre el cierre de la negociación.

“Me dicen que el fin de semana debería quedar todo solucionado para que el día lunes a las 13:00 horas, cuando se presenten todos los directores de Azul Azul, ya se hable de un exdirector técnico”, manifestó el comunicador.

Sobre el aspecto económico, Díaz detalló que “se llega a un acuerdo, va a ser pagado en cuotas, pero no tengo el monto. Es bastante menos que el millón 200 mil dólares, pero desde el lado de Gustavo Álvarez van a tener que ir pagando en cuotas la salida de la U”.

Con la salida de Álvarez ya casi confirmada para este lunes, la U ya podrá concentrarse en definir a su próximo técnico y organizar la planificación de cara a la temporada 2026.

En síntesis…