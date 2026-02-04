La posible suspensión del partido entre Huachipato y Universidad de Chile encendió un nuevo foco de tensión en el fútbol chileno, especialmente en la Región del Biobío, donde las decisiones de seguridad y logística han quedado bajo la lupa.

El encuentro, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera, quedó en duda debido al despliegue de Carabineros en sectores afectados por los incendios que, hace un par de semanas, dejaron a miles de damnificados en la zona. Desde la autoridad se argumentó que los recursos policiales siguen concentrados en labores de emergencia.

En ese contexto, la figura de Eduardo Pacheco, Delegado Presidencial del Biobío, volvió a instalarse en el centro de la polémica. Desde distintos sectores se ha cuestionado el criterio utilizado para autorizar o no eventos deportivos, especialmente luego de que el fin de semana sí se disputara el partido entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido en el mismo recinto.

El polémico tuit del Delegado Presidencial del Biobío contra el Cacique

Con el paso de las horas, y en medio del debate por la eventual suspensión del duelo, hinchas de la U comenzaron a rastrear antiguas publicaciones del representante del Gobierno en redes sociales, buscando antecedentes que explicaran su postura frente a ciertos clubes.

Fue así como se viralizó un polémico tuit publicado por Pacheco en X (ex Twitter), donde se lanza duramente contra Colo Colo tras una eliminación del cuadro azul.

“Jajajajaja qué patético, los del equipo de Pinochet celebran eliminación de la U”, escribió la autoridad en aquella ocasión en X (Ex Twitter).

Pese a esta clara identificación azul que se desprende del mensaje de Pacheco, este sigue firme con su postura de no llevar a cabo el encuentro en la Región del Biobío.

En síntesis…

La posible suspensión del duelo entre Huachipato y Universidad de Chile desató una nueva polémica en el Biobío, luego de que se viralizara un antiguo tuit del Delegado Presidencial, Eduardo Pacheco, contra Colo Colo.