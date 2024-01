La Selección Chilena sub 23 en esta jornada tiene un duelo crucial ante la Selección Argentina dentro del Preolímpico, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova deben sumar puntos para mantener su ilusión de avanzar al cuadrangular final.

Analizando el presente del equipo de todos, el periodista Francisco Eguiluz se refirió en el programa ‘Todo es Cancha’ al rendimiento particular de uno de los elementos de ‘La Roja’, siendo este Lucas Assadi, de quien no tuvo muy buenas palabras tras perder la titularidad en el equipo de Córdova.

“Lo que pasa con Assadi es lo que le pasa a muchos jugadores talentosos en el fútbol chileno, que se creen mejor de lo que son, que no tienen la mentalidad ganadora”, comenzó señalando Eguiluz.

Siguiendo en esa línea, el comunicador agregó “no es casualidad que todos los entrenadores le quiten la confianza a Lucas Assadi, para el partido con Perú fue de lo mejorcito por las pelotas de gol que metió, pero no puede jugar 10 minutos en un partido, tiene que jugar los 90 metido, concentrado y corriendo”.

Assadi no ha podido ser gravitante en La Roja sub 23 | Foto: Photosport

Para el periodista, el jugador posee de grandes cualidades futbolísticas, pero las que no puede imponer en periodos largos de un partido, lo que lo hace ser un jugador bastante intrascendente para el juego de cualquier equipo.

“Hoy el mediocampista estático no existe, el mediocampista que solo crea en el fútbol mundial ya no corre. Assadi está constantemente parado, esperando que le llegue la pelota, la va a pedir de repente y cuando encuentra el espacio hace buen fútbol”, declaró en ‘Todo es Cancha’.

Finalmente, Eguiluz declaró que no es casualidad alguna que ninguno de los entrenadores que ha tenido a Lucas Assadi entre sus filas no hayan podido contar una buena versión del jugador y que con este escenario, duda que Assadi pueda tener cabida en la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez.

“No es casualidad que los entrenadores le quiten constantemente la confianza, el año pasado culpamos a Ormazábal y no es solo es Ormazábal, es Córdova, fueron todos los entrenadores en la U, Pellegrino no lo pescaba, este año con esta actitud es difícil que juegue con Álvarez, tú vez el mediocampo de la U hoy y Assadi no tiene por donde”, cerró.