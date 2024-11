La U lo tiene claro y eso es, cerrar la temporada 2024 obteniendo la Copa Chile, donde enfrentarán a Ñublense en la final del mencionado certamen, duelo que se disputará en el Estadio Nacional.

Recinto que estará repleto de hinchas de Universidad de Chile que en pocos minutos, agotaron todas las localidades del recinto ñuñoíno que albergará la final del compromiso.

Algo, a lo que el técnico azul, Gustavo Álvarez, salió al paso este miércoles en conferencia de prensa. “Lo primero que genera es respeto, admiración y emoción. Si bien uno está centrado en la profesional y siempre digo que uno para tomar decisiones debe estar frío, el hincha de la U emociona”, afirmó el argentino.

Sin embargo, en el aire está aún el haber perdido el título en la última fecha, a lo que el ex estratega de Huachipato afirmó que “es parte de nuestra profesión. Me parece que grandeza no solo es la consecución de buenos resultados si no levantarse después de los golpes. Es un plantel de hombres, es un club que sabe muy bien cuál es el camino y los objetivos. Estamos muy bien”, resaltó.

Continuando en aquello, sostuvo que “en los estadios, cuando jugamos de visita, en la calle, en las concentraciones. Logramos que el club, plantel, funcionarios, cuerpo técnico e hinchas sintonicen futbolística y emocionalmente este año y necesitamos coronarlo con un título. Necesitamos ganar esta final para coronar todo lo bueno que se hizo”, apuntó el entrenador laico.

Álvarez: “Jugamos por la gloria”

Sobre cómo va sintiendo estas horas previas al compromiso, el entrenador añade que esperan obtener el premio y así quedar en la memoria de todos los fanáticos del Romántico Viajero.

“Lo vivo con tranquilidad, pero al mismo tiempo se de la magnitud. Lo más glorioso es quedar en la historia de los clubes, es el mejor premio, porque eso es definitivo, que emociona y que queda en el corazón de los hinchas“, expresó.

Finalmente, reveló que va por el logro mayor de este miércoles. “Se la relevancia de este partido, sé que jugamos por mucho más que tres puntos, jugamos por la gloria. Y eso para mí, es lo máximo a lo que uno puede aspirar”, cerró Álvarez.