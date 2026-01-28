Universidad de Chile cuenta los días para medirse ante Audax Italiano por la fecha inicial de la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil se estrenará ante su gente en el certamen local.

En dicho compromiso, Francisco Meneghini tendrá un complejo desafío: enmendar el camino tras la dura caída versus Universitario de Deportes. Luego del 3-0 en contra en Lima, el cuerpo técnico azul prepara profundos cambios.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, la modificación más importante alude a la posición de Lucas Assadi. ¿La razón? En el bosquejo del once estelar, el crack de 22 años asoma como extremo por izquierda.

Precisamente, el puesto en el que brilló en la última temporada. Cabe consignar que en el duelo amistoso en Perú, se cargó a la zona central, tal como si fuera un ’10’ clásico.

En esta ocasión, la promesa se desempeñará en un sector que le acomodó durante 2025. Será acompañado por Javier Altamirano (irá por el medio) y Maximiliano Guerrero (por la derecha) entre los volantes ofensivos.

Lucas Assadi puede cambiar de posición en Universidad de Chile. (Imagen: Club Universidad de Chile)

El otro importante cambio en Universidad de Chile

Finalmente, Eduardo Vargas suma fuerza para ser el reemplazante de Octavio Rivero. Este último no ha entrenado con normalidad, por lo que el oriundo de Renca se alista para ser desde el arranque y comandar en solitario la delantera.

¿Y Juan Martín Lucero? Por el momento, comenzará el partido desde la banca. Si bien está en perfecto estado físico, el propio DT de Universidad de Chile aclaró que aún le falta con el balón en los pies.

En resumen: