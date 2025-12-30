Universidad de Chile vive un momento clave en su planificación de cara a la temporada 2026, con la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini como nuevo director técnico.

Su presentación oficial este martes 30 en el Centro Deportivo Azul marcó el inicio de un proceso de definición de roles y estructura del plantel.

Uno de los temas que más llamó la atención de la prensa fue la situación de los juveniles, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse durante los próximos días para evaluar si tendrán continuidad dentro del primer equipo.

Esta medida busca detectar a los jugadores más comprometidos y con potencial para asumir responsabilidades en la temporada que viene.

Paqui Meneghini se las canta clarita a los juveniles de la U

El nuevo DT de la U fue consultado sobre la labor de los juveniles y lanzó un mensaje directo y contundente.

“Necesito sentir de parte de ellos que quieren estar, que valoran despertarse en la mañana y entrenar con Charles Aránguiz o Marcelo Díaz que no es algo normal y es algo de estar orgulloso y lo tienen que transmitir“, partió diciendo.

Paqui Meneghini se ha caracterizado en los otros equipos por darle tiraje a los juveniles | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar, que valoran estar en un lugar tan importante. No quiero que pase en este club u otros que vuelven a de préstamos a los 21, 22 o 23 años y ahí es cuando valoran y la posibilidad capaz ya pasó. Tienen que ganarse un lugar“, remató.

