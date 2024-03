Universidad de Chile ha tenido un gran inicio de temporada en este 2024 y todo esto se ha visto reflejado en el Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ van con un rendimiento perfecto de cuatro victorias en sus cuatro partidos disputados.

En esta jornada, el defensor central, Franco Calderón atendió a los medios de comunicación en la sala de conferencia en el Centro Deportivo Azul, en la que habló de lo que han sido sus primeros meses dentro del club, en donde en primera parte reveló que lo llevó a llegar a la U.

“A mí lo que me atrajo fue venir a un club grande, cuando me llamaron, empecé a averiguar todo, después con el pasar de los días, cuando las cosas empezaron a ser más fuertes desde la directiva del club, no dude en llegar y creo que se había cerrado antes de terminar en Argentina”, comenzó señalando Calderón.

Siguiendo en aquello, el ex Unión de Santa Fe confesó que buscó todo relacionado a la U cuándo supo del interés del club, lo que lo convenció inmediatamente de venir “uno se pone a ver las canchas, la hinchada, a ver al equipo donde viene y donde uno entrena, desde ese lugar no tuve dudas en venir”.

Calderón está feliz en la U | Foto: Photosport

Calderón maravillado con la hinchada de la U

El hoy zaguero azul fue consultado sobre lo que le ha parecido la hinchada de la Universidad de Chile, para la cuál solo tuvo elogios y demostró quedar impresionado por la alta popularidad que muestra en cada rincón en donde la ha tocado defender la camiseta de la U.

“Unión no es un equipo grande, pero es un equipo que te llena todos los partidos los estadios, no como la U, pero te llena, lo de la U es impresionante como meten gente, tanto acá de local o como visitante, donde me tocó ir, siempre nos esperan en el hotel y todo, es muy lindo. Mi motivación fue venir a un grande y al pasar los días, me he ido sintiendo más fuerte”, explicó.

Finalmente, Calderón habló sobre la importante capacidad de espectadores que los ‘Azules’ podrían tener ante Cobresal, en la que indica que sería un gran anhelo para él poder jugar con el mayor de la capacidad del Estadio Nacional, en la que no duda que el hincha de la U llenaría el recinto.

“Me encanta jugar con el estadio lleno (…) (sobre el aforo) me gustaría si jugar con el estadio más lleno, yo sé que la U lo puede hacer tranquilamente”, cerró.